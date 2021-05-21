Глава МИД РФ назвал дипломатию настоящей древнейшей профессией

Дипломатия является древнейшей профессией, поскольку для любого контакта с людьми необходимо сначала договориться. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Дипломатия является древнейшей профессией, поскольку для любого контакта с людьми необходимо сначала договориться. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства выступал на российском марафоне "Новое знание". В ходе мероприятия он рассказал, какими качествами должен обладать дипломат. По его словам, представитель этой профессии должен быть эрудированным и знать иностранные языки. В министерство иностранных дел сейчас принимают минимум с двумя иностранными языками, отметил Лавров.

Российский министр добавил, что дипломату необходимо уметь слушать и слышать собеседника. Представитель этой профессии должен аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания. Лавров также подчеркнул, что дипломатия является древнейшей профессией. Для любого контакта с людьми, прежде всего, необходимо договориться.