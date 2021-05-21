Предприниматель Пригожин призвал журналистов "Медузы"* не брать деньги у врагов России

Российский бизнесмен Евгений Пригожин напомнил изданиям-иноагентам причину вручения им этого статуса. Он посоветовал ноющим из-за этого СМИ не брать деньги у врагов России.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин напомнил изданиям-иноагентам причину вручения им этого статуса. Он посоветовал ноющим из-за этого СМИ не брать деньги у врагов России.

Предприниматель дерзко ответил на намерение адвокатов "Медузы"* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющее функции иностранного агента) использовать его слова в Мосгорсуде против Министерства юстиции России. Он констатировал, что изданию, которое, как известно всем, является антироссийским, уже ничего не поможет.

"Видимо юристы "Медузы" не имеют достаточного образования, чтобы разобраться, на каком основании присваивается статус иноагента**. С удовольствием помогу им с разъяснениями: иностранная регистрация СМИ и финансирование из-за рубежа. Не берите деньги у врагов и живите счастливо. Как говорится, жадность фраера сгубила", — приводит пресс-служба компании "Конкорд" слова Пригожина.

Бизнесмен убежден, что с таким же успехом сотрудники "Медузы" могут продавать Россию, а когда их издание закроют — "ссылаться на то, что частушки не исполняли".

В конце апреля Минюст РФ включил "Медузу" в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Оппозиционное издание неоднократно уличалось в сотрудничестве с иностранными правительствами, поэтому его антироссийская риторика вполне объяснима.

* включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.