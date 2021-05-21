Названы главные достижения Шойгу на посту главы Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня празднует 66-летие. В честь знаменательного события СМИ составили список крупнейших достижений министра во главе военного ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня празднует 66-летие. В честь знаменательного события СМИ составили список крупнейших достижений министра во главе военного ведомства.

Известно, что Сергей Кужугетович Шойгу возглавил пост главы Министерства обороны России в ноябре 2012 года, передает Nation News. Отмечается, что за восемь с половиной лет его службы Вооруженные силы РФ вышли на совершенно новый уровень боевых возможностей, и Армия России вернула статус мощнейшей в мире.

Работа главы Минобороны РФ возродила доверие россиян к вооруженным силам. На текущий момент 83% среди населения РФ убеждены в способности военнослужащих защитить свою страну. Стоит отметить, что до Шойгу армия не могла похвастаться доверием такого уровня.

При Шойгу основой оборонных возможностей стал гиперзвук — Россия по сей день остается единственным государством в мире, имеющим на вооружении ВС гиперзвуковые ракетные комплексы.

Также за несколько лет работы глава Минобороны РФ решил вопрос с "бесквартирными" военнослужащими. Всего за годы работы Шойгу был решен квартирный вопрос для 2,5 млн военных и их семей, а армейский жилой фонд увеличился пятикратно.

"Министр, воссоединивший Россию и Крым" — именно так в стране называют Шойгу с 2014 года. Воссоединение Крыма с РФ прошло без единого выстрела, что стало возможным только благодаря "вежливым людям". О роли главы Минобороны РФ в крымских событиях свидетельствует его награждение медалью "за возвращение Крыма".