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15:43   21 Мая 2021
Политика

Лавров не согласился с высказыванием Илона Маска о будущем переводчиков

Лавров не согласился с высказыванием Илона Маска о будущем переводчиков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность замены переводчиков на искусственный интеллект. Дипломат выступал на российском марафоне "Новое знание".

Как стало известно, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступал 21 мая на том же марафоне. В ходе мероприятия он заявил, что искусственный интеллект когда-нибудь заменит живых переводчиков.

Лавров не согласился с высказыванием предпринимателя. По словам министра, машина не может заменить человека в вопросах, которые касаются творчества.

"А дипломатия, переводы — это все-таки творчество", — подчеркнул глава МИД РФ.

Руководитель ведомства также напомнил, что начинал карьеру переводчиком у диппредставителя в Шри-Ланке. По его словам, на этой работе он научился переводить, не прекращая трапезу.

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