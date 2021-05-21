Лавров не согласился с высказыванием Илона Маска о будущем переводчиков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность замены переводчиков на искусственный интеллект. Дипломат выступал на российском марафоне "Новое знание".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность замены переводчиков на искусственный интеллект. Дипломат выступал на российском марафоне "Новое знание".

Как стало известно, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступал 21 мая на том же марафоне. В ходе мероприятия он заявил, что искусственный интеллект когда-нибудь заменит живых переводчиков.

Лавров не согласился с высказыванием предпринимателя. По словам министра, машина не может заменить человека в вопросах, которые касаются творчества.

"А дипломатия, переводы — это все-таки творчество", — подчеркнул глава МИД РФ.

Руководитель ведомства также напомнил, что начинал карьеру переводчиком у диппредставителя в Шри-Ланке. По его словам, на этой работе он научился переводить, не прекращая трапезу.