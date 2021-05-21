Лавров не согласился с высказыванием Илона Маска о будущем переводчиков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность замены переводчиков на искусственный интеллект. Дипломат выступал на российском марафоне "Новое знание".
Как стало известно, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступал 21 мая на том же марафоне. В ходе мероприятия он заявил, что искусственный интеллект когда-нибудь заменит живых переводчиков.
Лавров не согласился с высказыванием предпринимателя. По словам министра, машина не может заменить человека в вопросах, которые касаются творчества.
"А дипломатия, переводы — это все-таки творчество", — подчеркнул глава МИД РФ.
Руководитель ведомства также напомнил, что начинал карьеру переводчиком у диппредставителя в Шри-Ланке. По его словам, на этой работе он научился переводить, не прекращая трапезу.