Sohu: Россия парализует силы НАТО, активировав комплекс «Мурманск-БН»

Передовые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми обладает Россия, оставляют без защиты современные американские истребители, и это приводит в ярость США и НАТО.

Передовые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми обладает Россия, оставляют без защиты современные американские истребители, и это приводит в ярость США и НАТО.

Об этом пишет китайское издание Sohu, а информационный портал «ПолитРоссия» приводит эксклюзивный перевод для российских читателей.

В частности, китайские аналитики отмечают, что Соединенные Штаты Америки и из союзники по военному блоку НАТО ведут против России агрессивную политику, смыкая вокруг ее территории стратегическое кольцо. Но Россия в этой ситуации не сидит сложа руки и готова достойно ответить западным оппонентам на их вызов.

Одним из ответов России на стягивание сил НАТО к ее рубежам стал новейший комплекс РЭБ «Мурманск-БН», который ранее отлично себя зарекомендовал в ходе военных учений, а сейчас поступил в распоряжение Вооруженных сил РФ.

«Узнав об этом, Североатлантический альянс и Вашингтон пришли в ярость. Эта система РЭБ имеет дальность действия до 5000 километров, и даже стелс-истребителю пятого поколения F-35 некуда спрятаться», – пишут китайские аналитики.

Таким образом, пишет Sohu, силы Североатлантического альянса окажутся практически парализованными после того, как будут активированы российские комплексы «Мурманск-БН». И это поставит Соединенные Штаты в довольно сложное положение, так как в современной войне силам радиоэлектронной борьбы может быть отведена ключевая роль.

«Передовые системы радиоэлектронной борьбы делают стелс-технологии уязвимыми», – уверены китайские эксперты.

А это значит, что Россия получила в данной сфере явное преимущество перед Соединенными Штатами, давно утратившими лидерство в разработках средств радиоэлектронной борьбы.

Во всем мире российские системы РЭБ признаны наиболее эффективными, и этого не могут не признавать противники Москвы на Западе.

«Исход современной войны во многом зависит от того, кто первым перехватит инициативу, а средства РЭБ, несомненно, этому способствуют, – подчеркивают китайские аналитики. – Сегодня у России есть не только все виды гиперзвукового оружия, но и передовые атомные субмарины и другое грозное наступательное оружие. Комплексы РЭБ, безусловно, занимают важное место в арсенале российских военных».

В сложившейся ситуации Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс в случае возможного военного конфликта с Россией оказываются в весьма уязвимом положении, заключают авторы Sohu.