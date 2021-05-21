Россия за день. Главное: враги в Крыму, туалет за два млн на Алтае и сбритые усы Беглова

Сергей Аксенов нашел врагов республики в Крыму, администрация Рубцовска купит туалет за 2 миллиона рублей, а в Петербурге губернатор Беглов появился на публике без усов.

Республика Крым. Руководители муниципальных унитарных предприятий (МУПов) являются врагами республики, так как не выполняют взятые на себя обязательства. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что основной проблемой является нежелание ряда руководителей выстраивать диалог с жителями полуострова, из-за чего даже самые простые проблемы остаются нерешенными.

Санкт-Петербург. Губернатор Северной столицы Александр Беглов впервые за последние три года появился на публике без усов. Фотографии опубликованы на официальном сайте администрации города. Последний раз гладко выбритым губернатора можно было увидеть в 2018 году, когда он занимал пост представителя президента РФ в ЦФО.

Челябинская область. Чесменский районный суд Челябинска признал виновным экс-замглавы муниципалитета Константина Гнипе в получении взятки за содействие коммерческой организации в выигрыше двух тендеров. Чиновник приговорен к восьми годам лишения свободы.

Брянская область. Экс-коммунист Алексей Воробьев заявил, что собирается участвовать в праймериз «Единой России» для избрания в облдуму. Свою выбор площадки он обосновал эффективностью действии партии власти по благоустройству области. Напомним, что Воробьев со скандалом вышел из состава КПРФ полгода назад.

Республика Алтай. Власти Рубцовска собираются приобрести уличный туалет для детского лагеря за два миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. Заказчиком выступает МБУ «Лето». Торги пройдут 28 мая.

Пермский край. Учащийся лицея №1 города Березники напал с ножом на учителя физики. Он успел нанести несколько ударов, прежде чем его задержали. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Приморский край. Министерство строительства Приморья заявило, что собирается закончить неоднократно срывавшуюся постройку инновационного культурного центра на острове Русский. Представители ведомства добавили, что рассматривают возможность заключения государственно-частного партнерства для успешного завершения проекта.

Белгородская область. Железнодорожный маршрут Старый Оскол — Москва будет восстановлен. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи врио губернатора области Вячеслава Гладкова и руководителя Юго-Восточной железной дороги Павла Иванова.

Магаданская область. На популярной тендерной площадке «РосТендер» появилась информация, согласно которой власти региона планируют построить в Магадане спортивно-оздоровительный комплекс почти за 1 млрд рублей. Такие средства выделят из бюджета в рамках исполнения нацпроекта «Демография».

Новосибирская область. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что взял на личный контроль ситуацию с обманутыми дольщиками а регионе. Он провел отдельную встречу с гражданами, пострадавшими от мошенничества, и заявил, что к решению проблем жителей области будет подключено подразделение центрального аппарата Генпрокуратуры.

Хабаровский край. Президент России Владимир Путин присвоил Комсомольску-на-Амуре звание «Города трудовой доблести». Автором инициативы еще в 2020 году выступил врио главы региона Михаил Дегтярев. Он также поручил городской администрации выбрать места для установки стелы с текстом указа.

Забайкальский край. Руководитель Забайкальской железной дороги Александр Скачков призвал не сдаваться из-за невключения Читы в список «Городов трудовой доблести». Он заявил, что администрация города будет участвовать в конкурсе в сентябре и пообещал добиться почетного звания.

Республика Башкортостан. Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев заявил о своем уходе с поста из-за истечения срока контракта. Он добавил, что пока остается врио мэра города. Конкурс на замещение должности руководителя администрации, по словам Мавлиева, уже объявлен.

Иркутская область. Областная прокуратура предъявит обвинение трем бывшим сотрудникам Россельхознадзора. По версии следствия, они неоднократно получали взятки от участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности) за подписание в короткие сроки заключений о фитосанитарном состоянии карантинной продукции. Сумма взяток составила 3,5 миллиона рублей.

Воронежская область. Местные правоохранители выявили мошенника, который будучи менеджером негосударственного пенсионного фонда крал персональные данные россиян из базы данных ПФР. В ходе неправомерной деятельности он получил доступ к информации о 532 тыс. жителей страны из разных городов. Злоумышленник арестован, ему грозит до пяти лет лишения свободы.