Сатановский: США ухудшают ситуацию гораздо быстрее, чем мы находим ответы

Россия должна перенять у американцев их же стратегию и, помогая Соединенным Штатам решить какой-то один вопрос, тут же создавать им новые проблемы, точно так же, как это пока делает Вашингтон в отношениях с Москвой.

Россия должна перенять у американцев их же стратегию и, помогая Соединенным Штатам решить какой-то один вопрос, тут же создавать им новые проблемы, точно так же, как это пока делает Вашингтон в отношениях с Москвой.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, обсуждая с ведущим передачи Владимиром Соловьевым тему выстраивания российско-американских отношений.

«Американская стратегия в чем состоит? Пока у тебя идет обсуждение какого-то вопроса, они создают тебе проблемы на десяти других направлениях. Не мы им, а они нам», — объяснил эксперт.

В качестве примера, он привел велосипедиста, который едет по краю осыпающейся дорожки и может проскочить это опасное место только, развив большую скорость.

Еще один пример, который привел Сатановский – это действия Давида Бен-Гуриона, который успел воспользоваться очень коротким историческим промежутком и объявить о создании государства Израиль.

«У него была неделя, когда раздраженный (лидер СССР Иосиф) Сталин и раздраженный своим собственным госдепартаментом (президент США Гарри) Трумэн очень хотели обидеть англичан», — напомнил политолог.

А не успей Бен-Гурион воспользоваться моментом, не было бы никакого бы государства Израиль.

США, подчеркнул политолог, успевают ухудшать ситуацию гораздо быстрее, чем Россия успевает находить ответы. О должно быть, по его словам, ровно наоборот.

«Они (американцы) должны бегать за нами. Причем каждый раз получая решение тех проблем, которые они прибежали решать, они должны находить, вернувшись домой, две следующие проблемы», — заключил Сатановский.

Напомним, в ночь на 20 мая в Рейкьявике состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которая, по оценке обеих сторон, прошла конструктивно.