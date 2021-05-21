Букмекеры изменили позицию Манижи в рейтинге после второго полуфинала Евровидения

Представляющая Россию на Евровидении 29-летняя певица Манижа Сангин сдала позиции в букмекерском рейтинге. После второго полуфинала конкурса ей прогнозируют более низкое место.

Представляющая Россию на Евровидении 29-летняя певица Манижа Сангин сдала позиции в букмекерском рейтинге. После второго полуфинала конкурса ей прогнозируют более низкое место.

Букмекеры международного песенного конкурса "Евровидение-2021" по-новому оценили шансы россиянки на победу после состоявшегося второго отбора финалистов. Теперь Маниже прогнозируют только 15-ю строчку после подведения итогов музыкального состязания. Хотя раньше россиянке обещали место в первой десятке.

В настоящий момент лидерами букмекерского рейтинга являются участники из Италии, Франции, Швейцарии, Мальты и Украины. Маниже предстоит соперничать с ними и еще 20-ю представителями разных стран. Финал Евровидения состоится уже в эту в субботу, 22 мая, в нидерландском городе Роттердам.