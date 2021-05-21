Гагарин, Путин и НЛО: о чем Илон Маск беседовал с российской молодежью

Основатель SpaceX выступил на молодежном марафоне «Новое знание» в Москве.

В четверг, 20 мая, в Москве стартовал научный марафон для молодежи «Новое знание». За первый день онлайн-трансляцию события посмотрели пять миллионов зрителей, но уже пятницу, 21 мая, число желающих окунуться в науку с головой выросло в несколько раз.

Всему виной известный изобретатель, предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск, которому выпала честь пообщаться с юными представителями российской науки. Телепортом миллиардер, как ни странно, пока не обладает, поэтому отвечать на вопросы Маску пришлось по видеосвязи.

Пытливые умы около часа расспрашивали ученого о космосе, инопланетянах и технологических новинках. О том, что успел наговорить и анонсировать Илон Маск за это время, читайте в нашем материале.

Небо и земля

Виртуальная встреча американского предпринимателя с российской молодежью началась со спича Дмитрия Пескова. Представитель Кремля только закончил говорить о «фейк-ньюс» и информационных атаках на страну, как на огромном экране возникло лицо Илона Маска. Пресс-секретарь президента РФ поблагодарил изобретателя за онлайн-присутствие на форуме и сразу попросил его об «одном одолжении»:

«Можешь кратко рассказать ребятам, как ты видишь наше будущее через 50 лет, и что ты [Маск] для этого делаешь? А я, в свою очередь, ухожу».

На первый вопрос миллиардер ответил уклончиво. Илон Маск заверил собравшихся, что предвидеть картину мира через 50 лет никому не по силам. Глава SpaceX лишь предположил, что в 2071 году планету ждут «большие перемены в сфере технологий, космических путешествий и исследований в области ДНК».

Изобретатель сделал лишь одно конкретное предположение: в будущем космические ракеты и шаттлы станут единственным видом транспорта, который питается топливом, а не электроэнергией.

Впрочем, главный технологический скачок должен произойти, по мнению Маска, не на космодроме или в лаборатории, а в человеческих умах. Заокеанский гость форума призвал молодых ученых «расширить границы сознания», и далеко не путем совершения действий, прописанных в 228 статье УК РФ. Речь шла об искусственном интеллекте, который, по мнению Илона Маска, с радостью поможет homo sapiens взглянуть на мир чуть шире.

Про космос, однако, спикер не забыл. Ровно год назад детище Маска — космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту — успешно стартовал с мыса Канаверал в штате Флорида. Уже сегодня создатель межпланетного судна намекнул на куда более масштабные проекты:

«Нужно идти дальше, создавать базу на Луне и город на Марсе».

Выход за рамки

На марсианском граде Маск не остановился. Тему космоса продолжил один из участников форума, которого речь про «расширение сознания», судя по всему, вдохновила больше остальных. Юноша спросил ученого про возможность космических полетов за пределы Солнечной системы.

«Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет, — медленно рассуждал Илон Маск. — Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать — использовать антиматерию, а также коллапс материй. Тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы».

Вероятно, под «антиматерией» спикер имел ввиду частицы, противоположные всем ныне существующим элементам (к примеру, уже сейчас в лабораториях вполне реально создать «антиводород»). Объяснять свой ответ подробнее Маск не стал. Выдержав интригующую паузу, ведущий перешел к следующему вопросу.

Чужой среди своих

Не так давно тему существования инопланетной жизни на шоу Джеймса Кордена поднял бывший президент США Барак Обама. По его словам, в архивах Пентагона хранятся доказательства существования НЛО.

На онлайн-встрече с российской молодежью Илон Маск сделал куда более сенсационное заявление. Выяснилось, что с представителями инопланетной расы можно повстречаться не только в засекреченных бункерах военного ведомства США. Некоторых из них организаторы форума «Новое знание» позвали прямиком в Москву.

«У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями», — признался Маск.

Разрядив обстановку, ученый заговорил серьезнее:

«Насколько мы знаем, [человек — это] единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков».

Дань уважения

Целый ряд вопросов также был посвящен России. В частности, основатель SpaceX напомнил о напряженном диалоге между Москвой и Вашингтоном и посоветовал странам искать точки соприкосновения и «налаживать контакты». Также Маск допустил, что вскоре построит на территории РФ и стран СНГ заводы компании Tesla (занимается производством электромобилей).

Российская наука небезразлична американскому ученому, и чтобы это доказать, Илон Маск провел небольшую экскурсию по главному зданию SpaceX:

«У нас есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, космических инженеров, один из самых больших как раз назван в честь [ученого Константина] Циолковского, а другой — в честь [советского ученого Сергея] Королева».

На вопрос зрителей о том, что бы Маск спросил у первого представителя человечества в космосе Юрия Гагарина, гость форума не сразу нашелся, что ответить:

«Даже не знаю. Я бы просто его спросил: "Почему?"».

В завершение встречи миллиардер похвалил российскую молодежь за «энтузиазм и энергию» и призвал «бороться за прекрасное будущее». Уже через несколько часов Дмитрий Песков объявил журналистам, что встреча Илона Маска и президента РФ Владимира Путина вполне может состояться «со временем».