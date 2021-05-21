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14:50   21 Мая 2021
Происшествия

Неонацистское движение NS/WP признано в России экстремистским

Неонацистское движение NS/WP признано в России экстремистским

Верховный суд РФ признал экстремистским сетевое движение NS/WP*, удовлетворив исковое заявление Генпрокуратуры. Его деятельность отныне запрещена.

Теперь членам движения неонацистов NS/WP (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) запрещено размещать от имени этой организации материалы в Сети, организовывать митинги и участвовать в выборах.

Приверженцы NS/WP занимаются пропагандой идеи создания так называемого "моноэтнического" государства на территории европейской части России. Для достижения своих целей террористы не чураются использовать насильственные методы. Так, с 2010 по 2021 год членами организации были совершены десятки тяжких преступлений, в том числе и убийства.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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