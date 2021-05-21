Осташко резко пресек попытку украинского эксперта восхвалять Зеленского

Вооруженные силы Украины в годы президентства Владимира Зеленского даже во время перемирия в Донбассе продолжали обстреливать мирных жителей региона. Поэтому все заявления об «успехах» нынешнего украинского лидера в Донбассе – это ложь.

Вооруженные силы Украины в годы президентства Владимира Зеленского даже во время перемирия в Донбассе продолжали обстреливать мирных жителей региона. Поэтому все заявления об «успехах» нынешнего украинского лидера в Донбассе – это ложь.

Об этом категорично заявил ведущий политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом» телеканале Руслан Осташко, обсуждая с гостями передачи работу президента Украины Владимира Зеленского, со дня инаугурации которого прошло уже два года.

Как завил один из участников передачи – первый заместитель председателя думского Комитета по международным делам Дмитрий Новиков, Владимир Зеленский, став президентом Украины, имел шанс оказать влияние на внутреннюю ситуацию в стране, но он предпочел вписаться в уже существующую политическую систему и стать еще одним исполнителем приказов, поступающих из США.

Однако, за Владимира Зеленского решил вступиться украинский гость передачи политолог Вадим Чанкин, который напомнил, что Зеленский получил на выборах мощную поддержку избирателей. При этом Чанкин заявил, что действия Зеленского, направленные на мирное урегулирование в Донбассе, являются успешными, так как в последние полгода там стало «гораздо спокойнее».

С этим заявлением резко не согласился ведущий Руслан Осташко, который напомнил, что Украина обстреливала Донбасс даже во время действия перемирия, поэтому информация озвученная Чанкиным является ложной.

«Может быть проблема не в личности президента, а в том, что страна собрана из разных частей? Шесть президентов на Украине было, хоть при ком-то украинцы жили лучше?», — добавил Осташко.

При этом обозреватель интернет-газеты «Украина.ру» Александр Чаленко отметил, что Зеленский не воспользовался имевшимся у него шансом и ресурсами, чтобы изменить страну к лучшему. Зеленский мог бы, например, решить вопрос с украинскими националистами, так как это «дело одних суток», отметил эксперт. Но это не сделано до сих пор, потому что это никому не выгодно. Хотя даже предшественник Зеленского – Петр Порошенко – пользовался у украинских радикалов большей поддержкой, чем нынешний президент.