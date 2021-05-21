В Чехии состоится заседание парламента с участием Светланы Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет участие в июньском заседании Сената Чехии. Об этом сообщили представители верхней палаты парламента республики.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет участие в июньском заседании Сената Чехии. Об этом сообщили представители верхней палаты парламента республики.

Тихановская посетит Прагу по приглашению председателя Сената Чехии Милоша Выстрчила. По словам представителей законодательного органа, ее визит продлится с 7 по 10 июня.

Выступление Тихановской в сенате запланировано на 9 июня. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии во время пребывания в Праге также встретится с политическими деятелями и представителями чешского руководства.

Суд в Гомеле ранее приговорил доверенных лиц Тихановской к заключению в связи с планами по захвату административных зданий во время избирательной кампании.