Губернатор Петербурга избавился от "визитной карточки" в виде усов

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил официальное мероприятие в новом образе. Это подтверждают опубликованные Смольным фотографии.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил официальное мероприятие в новом образе. Это подтверждают опубликованные Смольным фотографии.

Губернатор сбрил усы, ставшие его "визитной карточкой". В таком виде он провел встречу с представителями бизнеса, которые помогали Северной столице в период COVID-19.

Это уже не в первый раз, когда Александр Беглов меняет имидж таким образом. В прошлый раз он сбривал усы в декабре 2017 года.