Tesla предсказали провал в России из-за высоких цен

Редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков сделал прогноз для электромобиля Tesla в России и заявил, что машина не будет пользоваться спросом из-за высокой стоимости.

Редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков сделал прогноз для электромобиля Tesla в России и заявил, что машина не будет пользоваться спросом из-за высокой стоимости.

Основатель Tesla Илон Маск на форуме "Новое знание" анонсировал появление в России электромобилей. Предприниматель также допустил строительство завода по их производству. Редактор Максим Кадаков предположил, что машины не будут пользоваться популярностью. Он объяснил это высокой стоимостью Tesla, которая не имеет отношения к массовому сегменту. С другой стороны спрос может появиться благодаря гарантиям для покупателей.

"Если наш покупатель будет знать, что, приобретая электромобиль, он получает какую-нибудь компенсацию, а цена электромобиля хотя бы приблизительно будет сравнима с обычным автомобилем, тогда в этом был бы какой-то смысл", — сказал он телеканалу "360".

Он также прокомментировал строительство завода Tesla в России. Кадаков считает, что в этом нет смысла, если Маск не планирует выпускать недорогие автомобили.