Националисты устроили беспорядки возле здания суда во время апелляции Медведчука

Сторонники украинского оппозиционера Виктора Медведчука подверглись атаке со стороны националистов во время рассмотрения апелляции по делу о госизмене.

Сторонники украинского оппозиционера Виктора Медведчука подверглись атаке со стороны националистов во время рассмотрения апелляции по делу о госизмене.

Десятки праворадикалов собрались возле здания Киевского апелляционного суда, где рассматривается жалоба главы политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Политик требует отменить решение о назначении ему домашнего ареста по делу о госизмене.

Националисты бросали в сторонников Медведчука посторонние предметы, выкрикивали нецензурные оскорбления и пытались начать драку, сообщает корреспондент ФАН. Сотрудники правоохранительных органов смогли отсечь агрессивных провокаторов от общей массы.

Сегодня будет окончательно определена мера пресечения в отношении Медведчука. Экс-главу администрации президента подозревают в передаче России секретных данных о военном подразделении ВСУ и расхищении национальных ресурсов в Крыму.