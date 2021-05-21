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14:09   21 Мая 2021
Происшествия

Националисты устроили беспорядки возле здания суда во время апелляции Медведчука

Националисты устроили беспорядки возле здания суда во время апелляции Медведчука

Сторонники украинского оппозиционера Виктора Медведчука подверглись атаке со стороны националистов во время рассмотрения апелляции по делу о госизмене.

Десятки праворадикалов собрались возле здания Киевского апелляционного суда, где рассматривается жалоба главы политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Политик требует отменить решение о назначении ему домашнего ареста по делу о госизмене.

Националисты бросали в сторонников Медведчука посторонние предметы, выкрикивали нецензурные оскорбления и пытались начать драку, сообщает корреспондент ФАН. Сотрудники правоохранительных органов смогли отсечь агрессивных провокаторов от общей массы.

Сегодня будет окончательно определена мера пресечения в отношении Медведчука. Экс-главу администрации президента подозревают в передаче России секретных данных о военном подразделении ВСУ и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

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#суд #украина #киев #национализм #медведчук

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