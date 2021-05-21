Власти Подмосковья сообщили об открытии 350 точек велопроката

Порядка 350 точек велопроката заработали в Московской области, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Порядка 350 точек велопроката заработали в Московской области, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Специальные тарифы действуют в некоторых точках для льготных категорий граждан. В Дмитровском и Одинцовском городских округах им полагается скидка до 50%, в Лобне многодетные семьи и пенсионеры могут взять велосипеды бесплатно. Средняя цена аренды колесного транспорта варьируется от 150 до 250 рублей для взрослых и от 150 до 200 рублей в час — для детей.

Некоторые прокаты дают велосипеды для пользования на ограниченной территории, но есть места, где можно взять транспорт и поехать на нем в любую точку области. Жители могут покататься в парках "Пехорка" в Балашихе, "Елочки" в Домодедове, "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде, "Фабричный пруд" в Реутове и других, сообщает welcome.mosreg.ru.