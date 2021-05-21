Принц Гарри впервые заговорил о желании Меган Маркл покончить с собой

Принц Гарри впервые прокомментировал заявление своей супруги Меган Маркл, утверждавшей, что она хотела покончить с собой.

Принц Гарри впервые прокомментировал заявление своей супруги Меган Маркл, утверждавшей, что она хотела покончить с собой.

Принц Гарри совместно с американской телеведущей Опрой Уинфри снял фильм "Я, которого ты не видишь", посвященный ментальному здоровью. Герцог Сассекский сам решился дать откровенное интервью в рамках этого проекта. Он впервые заговорил о желании своей супруги покончить с собой.

Меган Маркл призналась в интервью Опре Уинфри, что ей было тяжело жить в Букингемском дворце. В какой-то момент давление со стороны родственников ее супруга оказалась для нее настолько сильным, что у нее появились мысли свести счеты с жизнью.

"Не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающая мысль, которая была для меня единственным выходом и решением всех проблем", — поделилась она воспоминаниями с Уинфри.

Герцогиня Сассекская сначала не хотела говорить мужу о мыслях, которые ее посещают, потому что ей было стыдно. Однако долго молчать о своих переживаниях она не смогла. Через два месяца после скандального интервью принц Гарри прокомментировал заявление, сделанное его женой в беседе с американской телеведущей.

"Мне немного стыдно за то, как я справлялся, как пережил ситуацию. <...> Мне было так жаль ее, и я так злился на себя, что мы застряли в этой реальности, в этой ситуации", — вспомнил внук Елизаветы II в интервью для документального фильма "Я, которого ты не видишь".

Принц Гарри и Меган Маркл после своего побега из Букингемского дворца живут в США со своим сыном Арчи. Совсем скоро в их семье будет пополнение — супруги ждут появления на свет дочери.