Дети-сироты получат уход во время пребывания в медучреждениях

Согласно постановлению, сотрудники детских домов будут оказывать уход и присмотр за детьми.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат уход и сопровождение на протяжении всего периода лечения в медучреждениях.

До утверждения постановления уход за сиротами в больницах не входил в перечень медицинских услуг и не относился к виду деятельности детских домов. Для оказания такой помощи привлекали волонтеров и некоммерческие организации.

«Получается, что социально-бытовое сопровождение детей в стационарах напрямую зависит от возможностей таких организаций. Постановление правительства исправит эту ситуацию, закрепив на законодательном уровне социальную услугу по присмотру и уходу за сиротами в больницах», — говорится на сайте кабмина.

Так, помогать пациентам в стационарах будут сотрудники детских домов. Кроме того, волонтеры, некоммерческие организации и благотворительные фонды по-прежнему могут участвовать в помощи сиротам.

Порядок сопровождения регионы установят самостоятельно.

Вопрос по разработке оказания социальных услуг по уходу и присмотром за сиротами решен по поручению президента РФ Владимира Путина, уточняется на сайте правительства.

Напомним, в 2019 году власти утвердили перечень мер по предоставлению жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 2019–2021 годы.