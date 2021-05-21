Ужесточающий требования к международным IT-компаниям законопроект внесен в Госдуму

Законопроект, обязывающий международные IT-компании открывать свои представительства в России, внесен в Госдуму.

Законопроект, обязывающий международные IT-компании открывать свои представительства в России, внесен в Госдуму.

Неофициально этот документ называют законопроектом о "приземлении" иностранных IT-корпораций, поскольку он предусматривает комплекс мер для принуждения их к исполнению российского законодательства.

Документ касается интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. пользователей РФ, и среди прочего обязывает их открывать на территории страны официальные представительства или учреждать юрлица. Один из авторов инициативы глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн ранее сообщал, что принять законопроект планируется в ближайший месяц — до конца весенней сессии Госдумы.