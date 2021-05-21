Столтенберг обсудил с Макроном двойной подход в отношениях с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном отношения с РФ, а также обстановку на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном отношения с РФ, а также обстановку на Украине.

По словам Столтенберга, НАТО придерживается двойного подхода в отношениях с Российской Федерацией, заключающегося в диалоге и обороне.

"Мы обсудили ситуацию на Украине​​​. Нам нужно мирное решение", — подчеркнул генсек Альянса.

По итогам встречи с генсеком НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона приветствует возобновление диалога между США и Россией. Он считает, что Европе также необходимо принять в нем активное участие.

Напомним, в пятницу Столтенберг посетил Париж с целью вынести на обсуждение подготовку к предстоящему саммиту стран Альянса, который состоится 14 июня в Брюсселе.