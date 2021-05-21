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13:06   21 Мая 2021
Россия

Лавров назвал условие для дружбы РФ и Запада

Лавров назвал условие для дружбы РФ и Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил условие, при котором возможна дружба РФ с Западом.

«Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики», — уточнил Лавров, отвечая на вопросы участников просветительского марафона «Новое знание».

Кроме того, РФ не станет налаживать отношения, игнорируя свою историю и традиции, имеющие ценность для каждого россиянина, заключил глава МИД.

Ранее Лавров рассказал о становлении своей карьеры. 

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#россия #лавров #запад #марафон

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