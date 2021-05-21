Лавров вспомнил молодые и голодные годы

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал российской молодежи, кем работал в молодости. По словам дипломата, ему приходилось есть и работать одновременно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал российской молодежи, кем работал в молодости. По словам дипломата, ему приходилось есть и работать одновременно.

Глава ведомства начинал дипломатическую карьеру в Шри-Ланке, где работал переводчиком посла четыре года. Ему нередко приходилось питаться и переводить одновременно, так как посол приглашал своих коллег на ужин и обед, пояснил политик.

В рамках марафона "Новое знание" в Москве Лаврову также задали вопрос об искусственном интеллекте. По словам дипломата, машина не сможет заменить человека в творческой сфере, какой является работа переводчика.