Чудеса в Конгрессе. Почему США вновь отказались признавать Крым частью России

США в очередной раз законодательно запретили признавать суверенитет России над Крымом. По мнению Ростислава Ищенко, это политический ход перед возможной встречей Путина и Байдена.

США вновь законодательно запретили признавать суверенитет России над Крымом, на этот раз погрозив пальцем государственным министерствам и агентствам. Власти полуострова предложили выдвинуть Вашингтону встречный ультиматум: отказаться считать Аляску территорией Штатов.

Политолог Ростислав Ищенко полагает, что новый документ необходим США для маневра на грядущей встрече президентов двух держав Владимира Путина и Джо Байдена. С его помощью, полагает эксперт, Вашингтон непременно попытается ввести Москву в заблуждение.

О чем новый закон

На днях Вашингтон официально запретил федеральным министерствам и агентствам признавать полуостров российским. Соответствующий законопроект единогласно поддержал комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США. Его автором стал член нижней палаты парламента демократ Джерри Конноли.

Содержание документа не ново: ни одно федеральное ведомство или министерство в Соединенных Штатах не может оказывать поддержку, которая бы означала признание «суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или его территориальными водами».

Текст законопроекта вызывает ощущение дежавю: в марте 2019 года Палата представителей единогласно одобрила несколько антироссийских законопроектов, в том числе и запрет США признавать Крым российской территорией.

Тогда за документ в отношении полуострова выступили 427 конгрессмена, один законодатель высказался «против». Сам текст закона был довольно краток — в нем содержалось лишь две статьи.

The House passed H.R. 596 - Crimea Annexation Non-recognition Act by a vote of 427-1.