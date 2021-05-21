Чудеса в Конгрессе. Почему США вновь отказались признавать Крым частью России

США в очередной раз законодательно запретили признавать суверенитет России над Крымом. По мнению Ростислава Ищенко, это политический ход перед возможной встречей Путина и Байдена.

США вновь законодательно запретили признавать суверенитет России над Крымом, на этот раз погрозив пальцем государственным министерствам и агентствам. Власти полуострова предложили выдвинуть Вашингтону встречный ультиматум: отказаться считать Аляску территорией Штатов.

Политолог Ростислав Ищенко полагает, что новый документ необходим США для маневра на грядущей встрече президентов двух держав Владимира Путина и Джо Байдена. С его помощью, полагает эксперт, Вашингтон непременно попытается ввести Москву в заблуждение.

О чем новый закон

На днях Вашингтон официально запретил федеральным министерствам и агентствам признавать полуостров российским. Соответствующий законопроект единогласно поддержал комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США. Его автором стал член нижней палаты парламента демократ Джерри Конноли.

Содержание документа не ново: ни одно федеральное ведомство или министерство в Соединенных Штатах не может оказывать поддержку, которая бы означала признание «суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или его территориальными водами».

Текст законопроекта вызывает ощущение дежавю: в марте 2019 года Палата представителей единогласно одобрила несколько антироссийских законопроектов, в том числе и запрет США признавать Крым российской территорией.

Тогда за документ в отношении полуострова выступили 427 конгрессмена, один законодатель высказался «против». Сам текст закона был довольно краток — в нем содержалось лишь две статьи.

The House passed H.R. 596 - Crimea Annexation Non-recognition Act by a vote of 427-1. — House Press Gallery (@HouseDailyPress) March 12, 2019

Первая закрепляла название документа — «Акт о непризнании аннексии Крыма». Вторая раскрывала официальную политику Вашингтона, который отказался признавать российский суверенитет над полуостровом де-юре и де-факто. То же самое касалось воздушного пространства над Крымом и его территориальных вод.

Однако в 2019 году американские федеральные ведомства все еще могли косвенно подтверждать контроль Москвы над полуостровом, но в порядке исключения (если отвечает интересам национальной безопасности США). И это довольно странно, принимая во внимание «Крымскую декларацию» Госдепартамента от 26 июля 2018 года. В ней Вашингтон недвусмысленно обвинил Россию в нарушении международных норм и «захвате» Крыма «силой».

«Хочу заверить комитет, что Соединенные Штаты не признают и не будут признавать аннексию Крыма Кремлем... Не будет смягчения санкций, связанных с Крымом, до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине», — громогласно заявлял тогда госсекретарь США Майк Помпео.

Более того, Госдеп тогда проводил параллель с «Декларацией Уэллеса» 1940 года, в которой Вашингтон отказался признавать вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза.

«Им пора успокоиться»

Реакция властей Крыма на очередной выпад американского истеблишмента в их сторону не заставила себя ждать. Как отметил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, с таким же эффектом местные законодатели могут принять ответный документ, не признающий суверенитет США над Аляской.

«Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», — сказал Фикс в беседе с РИА Новости.

Крымский политик подчеркнул, что жесткая позиция Вашингтона по полуострову ничего не меняет для местных жителей и России.

«Нам их [американцев — прим. ред.] точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится», — убежден Фикс.

Впрочем, в реальности Москва вряд ли отплатит США той же монетой, констатировал вице-спикер крымского парламента. По его словам, российская сторона «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств». Чего не скажешь о США, которым стоит взять с России пример.

«США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России», — убежден Ефим Фикс.

Такую же позицию неоднократно высказывали и российские политики. Так, например, в 2019 году глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что закон не отразится на реальном правовом статусе Крыма, поскольку направлен на внутреннюю политику США.

«Если конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчет в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле», — отметил Косачев.

Морочат голову

Ностальгия США по Крымскому полуострову объясняется не чем иным, как попыткой поддержать общий информационный фон по отношению к России, заметил в беседе с «Политикой Сегодня» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По словам эксперта, основная цель нового законопроекта — окончательно «подогнать» позицию федеральных органов страны под официальную риторику всего государства.

«Это сделано просто для поддержания соответствующего пара в информационном пространстве. Потому что в принципе и так известно, что США не признают Крым российским. Соответственно, любое официальное лицо США или любое ведомство должны именно из этого исходить. Не может быть так, чтобы Госдепартамент не признавал Крым российским, а, допустим, Пентагон признавал», — объяснил политолог.

Кроме того, Ищенко напомнил, что уже не за горами встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, к которой американские власти готовятся довольно основательно. Очередной документ, с их точки зрения, позволил бы им манипулировать Москвой, объяснил собеседник издания.

«Неизвестно, будет ли встреча Байдена с Путиным, но США хотят ее провести. Им необходимо определенное пространство для маневра. Поэтому они, как фокусники, хотят иметь возможность в любой момент из своих карманов достать любые бумаги, которые позволят им и признавать Крым, и не признавать Крым. Короче говоря, как угодно морочить нам голову», — подытожил Ищенко.

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что встреча российского и американского лидеров может пройти в ближайшие недели. Он заявил, что конфликтные отношения не служат ничьим интересам, а сам Вашингтон хочет надежных отношений с Москвой.

Президент Джо Байден ранее отмечал, что США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину. Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, в котором за присоединение проголосовали 96,77% крымчан.