Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:45   21 Мая 2021
Политика

России нравится предложение Вашингтона о встрече Путина и Байдена

России нравится предложение Вашингтона о встрече Путина и Байдена

Россия позитивно относится к предложению президента США Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, "разгребать завалы" в отношениях Москвы и Вашингтона будет трудно, но российская сторона готова к сотрудничеству на основе взаимоуважения.

Напомним, Байден предложил президенту России провести встречу-саммит в третьей стране. Глава Белого дома утверждает, что Вашингтон настроен на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #путин #байден #лавров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров