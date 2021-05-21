России нравится предложение Вашингтона о встрече Путина и Байдена

Россия позитивно относится к предложению президента США Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия позитивно относится к предложению президента США Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, "разгребать завалы" в отношениях Москвы и Вашингтона будет трудно, но российская сторона готова к сотрудничеству на основе взаимоуважения.

Напомним, Байден предложил президенту России провести встречу-саммит в третьей стране. Глава Белого дома утверждает, что Вашингтон настроен на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.