12:45 21 Мая 2021Политика
России нравится предложение Вашингтона о встрече Путина и Байдена
Россия позитивно относится к предложению президента США Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия позитивно относится к предложению президента США Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра иностранных дел России, "разгребать завалы" в отношениях Москвы и Вашингтона будет трудно, но российская сторона готова к сотрудничеству на основе взаимоуважения.
Напомним, Байден предложил президенту России провести встречу-саммит в третьей стране. Глава Белого дома утверждает, что Вашингтон настроен на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.