Режиссер Сергей Соловьев считает смешной историю Елены Прокловой о домогательствах

Сергей Соловьев высказал свое мнение о скандальных признаниях Елены Прокловой о домогательствах. По словам режиссера, история актрисы получилась довольно смешной.

Сергей Соловьев высказал свое мнение о скандальных признаниях Елены Прокловой о домогательствах. По словам режиссера, история актрисы получилась довольно смешной.

Соловьев вспомнил откровения Прокловой, но имени ее не называл. Режиссер отнесся к этой истории, как к комической. Его насмешила ирония произошедшего.

"Это смешная история! <...> Артистке было противно, поэтому она решила рассказать об этом незнакомым людям. Это маразм! По-другому не могу отнестись к данной истории", — прокомментировал 76-летний Сергей Соловьев на YouTube-канале "RTVI Развлечения".

Елена Проклова несколько недель назад шокировала публику неожиданными признаниями. В программе "Секрет на миллион" актриса рассказала Лере Кудрявцевой о домогательствах со стороны взрослого и известного актера, когда она была подростком. Имен 67-летняя артистка не называла, но многие сопоставили факты и решили, что речь шла про Олега Табакова, что возмутило вдову знаменитого актера.

О признаниях Прокловой высказались многие звезды шоу-бизнеса и актеры. Большинство считают, что нужно было рассказывать эту историю еще полвека назад, когда за свои поступки человек мог сразу нести ответственность.