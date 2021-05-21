Елена Проклова заявила, что не стесняется своей любви к покойному Олегу Янковскому

Известная российская актриса Елена Проклова заявила, что Олег Янковский подарил ей много счастливых моментов, поэтому она ничуть не стесняется своего романа с коллегой.

Известная российская актриса Елена Проклова заявила, что Олег Янковский подарил ей много счастливых моментов, поэтому она ничуть не стесняется своего романа с коллегой.

В одном из своих интервью Проклова откровенно рассказала об отношениях с Олегом Янковским. На тот момент он уже был женат на Людмиле Зориной. Племянника покойного артиста Игоря Янковского возмутили признания актрисы.

"Дай бог ей хорошей, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что всех она и не помнит. Ну что тут сделаешь? Ничего!" — сказал он в эфире программы "Судьба человека".

Однако звезда экрана очень спокойно отреагировала на слова родственника Янковского. Она отметила, что каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения.

"Почему я должна стесняться своей любви? Его родственники имеют право защищать свою честь. Но зачем оценивать чужую жизнь?" — высказалась Проклова в интервью "Стархиту".

Отношения Прокловой и Янковского завязались на съемках "Сентиментального романа". Артистка сразу забеременела от известного красавца, но решила не оставлять этого ребенка. В итоге она сделала аборт, хотя отец малыша был против. В 2009 году Олега Янковского не стало, но бывшая возлюбленная до сих пор помнит о нем.