Анастасия Шендерук во время шествия в Москве не растерялась и продолжила маршировать в одном носке.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил выпускницу кадетского класса Анастасию Шендерук, вручив благодарность за примерное соблюдение строевой дисциплины, проявленные выдержку и самообладание.

Во время марша на параде Дня Победы кадет потеряла ботинок, но продолжила шествие в одном носке.

«Обувь потеряла!»: Курсантка тверской кадетской школы во время парада потеряла ботинок, но не сломалась и не растерялась, промаршировав всю дистанцию в одном носке. pic.twitter.com/MOpA0jw13q — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2021

«Когда случилось происшествие в строю, решила, что несмотря ни на что, нужно идти вперед. Я научилась работать в команде, в том числе благодаря учебе в кадетской роте», — рассказала выпускница.

Ранее Руденя заявил, что наградит ученицу за самообладание.