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12:39   21 Мая 2021
Россия

Тверской губернатор наградил выпускницу, потерявшую ботинок на параде Победы

Тверской губернатор наградил выпускницу, потерявшую ботинок на параде Победы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил выпускницу кадетского класса Анастасию Шендерук, вручив благодарность за примерное соблюдение строевой дисциплины, проявленные выдержку и самообладание.

Во время марша на параде Дня Победы кадет потеряла ботинок, но продолжила шествие в одном носке.

«Когда случилось происшествие в строю, решила, что несмотря ни на что, нужно идти вперед. Я научилась работать в команде, в том числе благодаря учебе в кадетской роте», — рассказала выпускница.

Ранее Руденя заявил, что наградит ученицу за самообладание.

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#россия #руденя #день победы

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