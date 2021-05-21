12:39 21 Мая 2021Россия
Тверской губернатор наградил выпускницу, потерявшую ботинок на параде Победы
Анастасия Шендерук во время шествия в Москве не растерялась и продолжила маршировать в одном носке.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил выпускницу кадетского класса Анастасию Шендерук, вручив благодарность за примерное соблюдение строевой дисциплины, проявленные выдержку и самообладание.
Во время марша на параде Дня Победы кадет потеряла ботинок, но продолжила шествие в одном носке.
«Обувь потеряла!»: Курсантка тверской кадетской школы во время парада потеряла ботинок, но не сломалась и не растерялась, промаршировав всю дистанцию в одном носке. pic.twitter.com/MOpA0jw13q— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2021
«Когда случилось происшествие в строю, решила, что несмотря ни на что, нужно идти вперед. Я научилась работать в команде, в том числе благодаря учебе в кадетской роте», — рассказала выпускница.
Ранее Руденя заявил, что наградит ученицу за самообладание.