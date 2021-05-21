Лавров назвал переговоры с Блинкеном откровенными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном был откровенным.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном был откровенным.

Как стало известно, встреча дипломатов состоялась в ночь с 19 на 20 мая в Исландии на полях Арктического совета.

Лавров подчеркнул, что во время переговоров он был откровенен. Кроме того, Блинкен придерживался такой же позиции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном хорошим сигналом.