Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:20   21 Мая 2021
Политика

Лавров назвал переговоры с Блинкеном откровенными

Лавров назвал переговоры с Блинкеном откровенными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном был откровенным.

Как стало известно, встреча дипломатов состоялась в ночь с 19 на 20 мая в Исландии на полях Арктического совета.

Лавров подчеркнул, что во время переговоров он был откровенен. Кроме того, Блинкен придерживался такой же позиции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном хорошим сигналом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #лавров #Блинкен

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров