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12:18   21 Мая 2021
Общество

Проблемы при регистрации могут возникнуть у пассажиров "Аэрофлота" из-за технического сбоя

Проблемы при регистрации могут возникнуть у пассажиров "Аэрофлота" из-за технического сбоя

Компания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о возможных задержках при регистрации и изменениях времени вылетов. У перевозчика произошел глобальный технический сбой.

Проблемы возникли на стороне поставщика IT-услуг, пояснили в пресс-службе компании. Пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями по рейсам.

Когда неполадки будут устранены, в "Аэрофлоте" не уточнили. В настоящее время на сайте перевозчика невозможно купить билет — выдается сообщение о технической ошибке и о том, что запрос не может быть обработан, передает сайт 360tv.ru.

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#аэрофлот #авиакомпания #авиаперевозчик

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