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12:07   21 Мая 2021
Политика

Захарова указала на изуверскую логику антироссийской акции в Киеве

Захарова указала на изуверскую логику антироссийской акции в Киеве

Дипломаты РФ направили Украине ноту протеста из-за антироссийской акции, прошедшей в Киеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Акция прошла у здания российской дипмиссии в Киеве. По словам дипломата, на акции звучали антироссийские лозунги, оскорбления, также митингующие заблокировали въезд на территорию здания.

"Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи", — отметила Мария Захарова.

В антироссийской акции участвовали экс-депутат Рады Борислав Береза и еще порядка двадцати человек.

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#россия #захарова #украина #мид

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