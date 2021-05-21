Захарова указала на изуверскую логику антироссийской акции в Киеве

Дипломаты РФ направили Украине ноту протеста из-за антироссийской акции, прошедшей в Киеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломаты РФ направили Украине ноту протеста из-за антироссийской акции, прошедшей в Киеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Акция прошла у здания российской дипмиссии в Киеве. По словам дипломата, на акции звучали антироссийские лозунги, оскорбления, также митингующие заблокировали въезд на территорию здания.

"Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи", — отметила Мария Захарова.

В антироссийской акции участвовали экс-депутат Рады Борислав Береза и еще порядка двадцати человек.