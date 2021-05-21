12:07 21 Мая 2021Политика
Захарова указала на изуверскую логику антироссийской акции в Киеве
Дипломаты РФ направили Украине ноту протеста из-за антироссийской акции, прошедшей в Киеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломаты РФ направили Украине ноту протеста из-за антироссийской акции, прошедшей в Киеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Акция прошла у здания российской дипмиссии в Киеве. По словам дипломата, на акции звучали антироссийские лозунги, оскорбления, также митингующие заблокировали въезд на территорию здания.
"Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи", — отметила Мария Захарова.
В антироссийской акции участвовали экс-депутат Рады Борислав Береза и еще порядка двадцати человек.