Перемирие на Ближнем Востоке: зачем оно Египту и при чем тут Россия

Израиль и сектор Газа перестали обмениваться ракетными ударами при при посредничестве Египта. Россия тоже готова следить за перемирием.

В ночь на пятницу непрекращающиеся уже 11 дней взрывы на улицах Израиля и сектора Газа стихли. Арабо-израильский конфликт поставили на паузу: официально с 02:00 часов 21 мая между сторонами действует режим прекращения огня. Мирного неба удалось достичь благодаря посредничеству Египта, который вызвался следить за соблюдением договора.

По данным британцев из The Guardian, за полторы недели от ракетных ударов израильтян погибли 232 жителя сектора Газа, в том числе 65 детей. Иерусалим и Тель-Авив охранял почти непробиваемый «Железный купол», поэтому жертв среди евреев в разы меньше (12 человек).

Даже за несколько часов до заключения перемирия обстановка между Палестиной и Израилем оставалась накаленной. ХАМАС продолжал выпускать ракеты по Священной земле до последнего, обстрелы прекратились за 12 минут до назначенного времени.

Первыми о необходимости приостановить удары по мирным жителям заговорили израильтяне. Как сообщают СМИ, вечером 20 мая местный Кабинет безопасности принял решение завершить операцию «Стражи стены», в рамках которой наносились удары по палестинцам. Представители исламского политического движения ХАМАС (выступали от сектора Газа) поддержали предложение Иерусалима.

Предприимчивые соседи

В пользу мира выступали почти все крупные геополитические игроки, однако посредником между двумя непримиримыми сторонами в конечном итоге выступил Египет. Президент Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси направил в Израиль и Палестину две делегации, которые отныне должны не только контролировать соблюдение режима прекращения огня, но и вести работу по дальнейшим договоренностям между евреями и мусульманами, поиску консенсуса. Об этом в своем Twitter также напомнил генсек ООН Антониу Гутерриш:

«Я приветствую прекращение огня между Газой и Израилем после нескольких дней кровопролитных боев. Все стороны должны соблюдать это перемирие. Израильские и палестинские лидеры несут ответственность не только за восстановление спокойствия, но и за начало серьезного диалога для устранения коренных причин конфликта».

I welcome the ceasefire between Gaza & Israel, after days of deadly hostilities. All sides must observe this ceasefire. Israeli & Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm to start a serious dialogue to address the root causes of the conflict. pic.twitter.com/VQHQMpadY8 — António Guterres (@antonioguterres) May 21, 2021

Египтянам выгоден мир между исламскими группировками и Израилем, рассуждает кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев. Каиру нужен «спокойный сектор Газа», чтобы быть уверенным в собственной безопасности и устойчивой экономике.

«Египет думает, в первую очередь, о спокойных границах, а во вторую – о торговле. В экономике страны большую роль играют поставки через контрольно-пропускной пункт Рафиах [располагается на границе между сектором Газа и Египтом], обмен товарами и человеческий трафик. До того, как ХАМАС пришел в сектор Газа, у Египта были более хорошие отношения с местными. Теперь они немного испортились, но война в секторе Газа им не нужна», — объяснил эксперт.

Внутренние волнения

Посредником в арабо-израильском конфликте могла стать и Россия. За день до заключения перемирия спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов встречался с Александром Бен Цви – израильским послом в Москве. Во время «откровенного обмена мнениями» Богданов рассказал о желании Москвы оказать «посреднические услуги в целях содействия скорейшему урегулированию конфликта».

Теперь, когда посредник нашелся среди соседей Израиля по Ближнему Востоку, Россия предлагает расширить круг наблюдателей за соблюдением перемирия. Первый зам постпредседателя России при ООН Дмитрий Полянский созвал участников «ближневосточного квартета» (РФ, США, Евросоюз и ООН) для надзора за обстановкой и создания «атмосферы доверия».

Станислав Хатунцев похвалил инициативу Полянского, объяснив свою позицию старой русской поговоркой «кашу маслом не испортишь». Закрепить перемирие между евреями и палестинцами нужно, другой вопрос – сколько продлится тишина и успеют ли ракеты ХАМАС и ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) покрыться пылью.

«Я считаю, что столкновения между палестинцами и израильтянами будут затухать по всему региону, это может быть началом нового более или менее долгосрочного перемирия. Другое дело – обстановка внутри Израиля, на которую сейчас нужно смотреть очень пристально. Ведь там проходили первые еврейские погромы – нонсенс для Израиля, если вдуматься. За время столкновений арабское население Израиля немного "распустилось". И теперь вопрос: а не будет ли еще одной волны недовольств? Это вполне возможно», — допустил специалист.

Обострение между Израилем и сектором Газа началось именно с общественных волнений в Иерусалиме. Поводом послужили действия израильских полицейских, которые ворвались в священную для мусульман мечеть Аль-Акса в время молений.

Если страна потеряет контроль над ситуацией и разозлит мусульман, ракеты полетят вновь, заключил эксперт по Ближнему Востоку. Сейчас в Израиле проживает около двух миллионов мусульман (20% населения страны). Западные эксперты в один голос твердят, что достигнуть фундаментальных соглашений в арабо-израильском вопросе в ближайшие годы не удастся.