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12:00   21 Мая 2021
Политика

Песков заявил, что Путин еще не принял решение о встрече с Байденом

Песков заявил, что Путин еще не принял решение о встрече с Байденом

Кремль пока не готов обсуждать возможную встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передал итоги переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Путин позже примет решение о саммите с Байденом, сказал Песков РИА Новости.

Стоит отметить, что встреча Лаврова с Блинкеном состоялась в ночь с 19 на 20 мая в Исландии.

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