11:55 21 Мая 2021Происшествия
Томская полиция у здания парламента задержала экс-главу штаба Навального Фадееву
Главу штаба Алексея Навального в Томске, депутата городской думы Ксению Фадееву задержали сотрудники правоохранительных органов.
Главу штаба Алексея Навального в Томске, депутата городской думы Ксению Фадееву задержали сотрудники правоохранительных органов.
О случившемся сообщил в Telegram местный журналист. По предварительным данным, Фадееву доставили в Советский РОВД.
Ранее силовики уже задерживали ее за участие в несанкционированных акциях. Напомним, Фадееву избрали в Томскую гордуму в 2020 году. Она была самовыдвиженцем, координатором местного штаба Алексея Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).