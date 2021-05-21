Томская полиция у здания парламента задержала экс-главу штаба Навального Фадееву

Главу штаба Алексея Навального в Томске, депутата городской думы Ксению Фадееву задержали сотрудники правоохранительных органов.

Главу штаба Алексея Навального в Томске, депутата городской думы Ксению Фадееву задержали сотрудники правоохранительных органов.

О случившемся сообщил в Telegram местный журналист. По предварительным данным, Фадееву доставили в Советский РОВД.

Ранее силовики уже задерживали ее за участие в несанкционированных акциях. Напомним, Фадееву избрали в Томскую гордуму в 2020 году. Она была самовыдвиженцем, координатором местного штаба Алексея Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).