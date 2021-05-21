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11:47   21 Мая 2021
Политика

Песков рассказал о работе дипломатов для нормализации отношений РФ и США

Песков рассказал о работе дипломатов для нормализации отношений РФ и США

Российские и американские дипломаты проводят активную работу для нормализации отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сотрудники дипведомств России и Соединенных Штатов прорабатывают меры, которые помогут двум странам прийти к нормализации отношений и продуктивному диалогу.

"Есть определенные наработки за последние дни", — отметил Дмитрий Песков.

Он также добавил, что сотрудничество российских и американских ученых, технологов и студентов "может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений".

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#россия #сша #песков

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