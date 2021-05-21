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11:46   21 Мая 2021
Политика

Кремль не исключает переговоры Владимира Путина и Илона Маска

Кремль не исключает переговоры Владимира Путина и Илона Маска

Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина с американским предпринимателем Илоном Маском пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации главы государства выступал на марафоне "Новое знание". По его словам, переговоры о возможной встрече Путина с Маском пока не ведутся. Однако Песков надеется, что сторонам удастся пообщаться.

Как стало известно, Илон Маск примет участие в российском марафоне "Новое знание". В рамках мероприятия он выступит перед молодежью страны.

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#путин #песков #маск

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