Кремль не исключает переговоры Владимира Путина и Илона Маска

Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина с американским предпринимателем Илоном Маском пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина с американским предпринимателем Илоном Маском пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации главы государства выступал на марафоне "Новое знание". По его словам, переговоры о возможной встрече Путина с Маском пока не ведутся. Однако Песков надеется, что сторонам удастся пообщаться.

Как стало известно, Илон Маск примет участие в российском марафоне "Новое знание". В рамках мероприятия он выступит перед молодежью страны.