Российский эксперт из "Алмаз-Антей" снова опрошен по делу о крушении Boeing-777

Повторно опрошен по делу о крушении Boeing-777 на Украине в июле 2014 года эксперт из российского концерна "Алмаз-Антей".

Повторно опрошен по делу о крушении Boeing-777 на Украине в июле 2014 года эксперт из российского концерна "Алмаз-Антей".

Три эксперта ранее были опрошены по отдельности — из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии (Бельгия) и концерна "Алмаз-Антей". Теперь их опросили вместе, доклад по итогам беседы передан в суд, сообщил председательствующий судья Фредерик Стейхейс.

Трагедия случилась семь лет назад во время выполнения рейсом MH17 полета по маршруту Амстердам — Куала-Лампур. На борту находилось 298 человек, все пассажиры самолета и члены экипажа погибли.