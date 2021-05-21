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11:33   21 Мая 2021
Политика

Элла Памфилова призвала четко определить термин "иностранное вмешательство"

Элла Памфилова призвала четко определить термин "иностранное вмешательство"

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова рассказала о разных формах вмешательства в выборы.

Памфилова в беседе с журналистами "Известий" ответила на вопросы о возможных препятствиях в проведении избирательной кампании. Она сказала, что российским законодателям нужно четко определить термин "иностранное вмешательство".

"Реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий — это одно, а искажение информации — это уже иная форма? Тут нужно разделять", — заметила глава ЦИК.

Элла Памфилова сказала, что подготовка к провокациям на предстоящих федеральных выборах уже фиксируется в ЦИК. Она добавила, что никакого "физического вмешательства" еще нет, так как избирательная кампания не стартовала.

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#выборы #цик #памфилова

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