По вине Павла Грудинина «Совхоз им. Ленина» назвали худшим в Московской области

Согласно подмосковному рейтингу сельхозпроизводителей, предприятие «красного барина» оказалось в списке аутсайдеров.

Министерство сельского хозяйства и природопользования Московской области рассказало, что под руководством Павла Грудинина ЗАО «Совхоз имени Ленина» стал далеко не территорией социального оптимизма и ведущим предприятием страны. В рейтинге малых и средних агропромышленных предприятий ЗАО возглавило список антилидеров.

«ЗАО "Совхоз имени Ленина" продолжает настраивать на своем лидерстве в отрасли, публикуя ничем не подкрепленные отчеты. Однако рейтинг областного министерства говорит совсем о другом. На сегодняшний день ЗАО "Совхоз имени Ленина" занимает первое место среди худших в области предприятий», — отметил председатель совета директоров компании «РОТА-АГРО» Павел Бурлаков.

Последнее время бывший директор ЗАО делает все возможное, чтобы подорвать KPI предприятия. Своих работников он посылает «на амбразуру» — ломать дорогу в Развилке, затапливать деревню Слобода, лишать поселковый ДК электроэнергии, а также выдергивать тракторами силовой кабель и срывать масленичные гулянья. В голове у местечкового олигарха много планов, только вот все они не про то, как увеличить прибыль предприятия. Реализация личных амбиций совсем затуманила голову «красного барина».

Более того, придумки Павла Грудинина работники ЗАО выполняют совсем не за баснословные суммы, о которых рассказывает их экс-директор. Вместо упомянутых подмосковным олигархом 100 тыс. рублей, сотрудники получают около 30 тысяч.

«Оклад кассира — рабочей участка реализации саженцев, Оксаны Ф., составляет 28 тыс. рублей, как у бригадира сортучастка ГСУ Владимира Д. и бригадира питомника Надежды Т. Заведующая пасекой Екатерина П. и завскладом ядохимикатов, бригадир Галина К. получают столько же. Оклад инженера холодильных установок Виталия Г. — и того меньше, всего лишь 24 тысячи рублей, как и у экономистов Владимира С. и Ольги К», – пишет АБН.

Олигарх-коммунист не забывает хвалить себя любимого, выписывая премии в размере 125 миллионов рублей. К слову, работу своих близких он оценивает в такую же сумму. Наверно, это новый пункт предвыборной программы Павла Грудинина — разрушить последнее народное предприятие в стране, а после, уже по полюбившейся схеме, вывести все деньги в офшоры и испариться восвояси.