Россиянам пообещали теплое и комфортное лето

Практически на всей территории России температура воздуха летом будет держаться на уровне нормы или выше, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Практически на всей территории России температура воздуха летом будет держаться на уровне нормы или выше, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Лето порадует жителей страны теплом, погода вряд ли будет холодной. Комфортная температура воздуха ожидается в азиатской части страны. Большого количества осадков на территории России также не предвидится, рассказал синоптик в комментарии ТАСС.

Особенно жаркое лето придет на Урал и в Сибирь. В центральной части России воздух прогреется выше нормы. Сильное потепление наблюдается в течение последних 50 лет, передает слова метеоролога Николая Терешонка сайт 360tv.ru.