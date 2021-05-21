Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:21   21 Мая 2021
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту вооруженного нападения на учительницу из Пермского края

Уголовное дело возбуждено по факту вооруженного нападения на учительницу из Пермского края

Правоохранители Пермского края начали расследование дела о покушении на убийство после нападения на учительницу по физике в городе Березники.

По предварительным данным, 16-летний ученик нанес своему педагогу многочисленные колото-резаные раны. Свидетелем события стал одноклассник предполагаемого преступника, он позвал охранника и попросил вызвать медиков, передает пресс-служба Следственного комитета.

Пострадавшую женщину госпитализировали. В скором времени ей проведут операцию, сообщало Федеральное агентство новостей. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск #нападение #учительница

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров