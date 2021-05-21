Уголовное дело возбуждено по факту вооруженного нападения на учительницу из Пермского края

Правоохранители Пермского края начали расследование дела о покушении на убийство после нападения на учительницу по физике в городе Березники.

Правоохранители Пермского края начали расследование дела о покушении на убийство после нападения на учительницу по физике в городе Березники.

По предварительным данным, 16-летний ученик нанес своему педагогу многочисленные колото-резаные раны. Свидетелем события стал одноклассник предполагаемого преступника, он позвал охранника и попросил вызвать медиков, передает пресс-служба Следственного комитета.

Пострадавшую женщину госпитализировали. В скором времени ей проведут операцию, сообщало Федеральное агентство новостей. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.