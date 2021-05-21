Организаторы Евровидения-2021 озвучили всех финалистов конкурса

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2021" огласили имена всех 26 участников, которые выступят в финале 22 мая.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2021" огласили имена всех 26 участников, которые выступят в финале 22 мая.

Список стран — участников финала появился на официальном сайте Евровидения. В числе финалистов, которых озвучили организаторы Евровидения, оказалась представительница России Манижа Сангин. Вместе с ней за победу сразятся артисты из Украины, Бельгии, Норвегии, Израиля, Норвегии, Азербайджана, Кипра, Мальты и Литвы. Также на заключительный этап автоматически проходят пять представителей стран, являющихся спонсорами конкурса: Британия, Франция, Германия, Испания и Италия.

Певица Манижа выступала в первом отборочном туре, который прошел 18 мая. Второй полуфинал Евровидения состоялся 20 мая. А уже 22 мая пройдет заключительный этап песенного конкурса, на котором станет известно имя победителя.