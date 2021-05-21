Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:16   21 Мая 2021
Общество

Организаторы Евровидения-2021 озвучили всех финалистов конкурса

Организаторы Евровидения-2021 озвучили всех финалистов конкурса

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2021" огласили имена всех 26 участников, которые выступят в финале 22 мая.

Список стран участников финала появился на официальном сайте Евровидения. В числе финалистов, которых озвучили организаторы Евровидения, оказалась представительница России Манижа Сангин. Вместе с ней за победу сразятся артисты из Украины, Бельгии, Норвегии, Израиля, Норвегии, Азербайджана, Кипра, Мальты и Литвы. Также на заключительный этап автоматически проходят пять представителей стран, являющихся спонсорами конкурса: Британия, Франция, Германия, Испания и Италия.

Певица Манижа выступала в первом отборочном туре, который прошел 18 мая. Второй полуфинал Евровидения состоялся 20 мая. А уже 22 мая пройдет заключительный этап песенного конкурса, на котором станет известно имя победителя.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евровидение #конкурс #музыка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров