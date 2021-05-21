«Очень сильный педагог»: выпускница лицея в Березниках рассказала о пострадавшей учительнице

В Пермском крае произошло нападение десятиклассника на педагога лицея №1 Людмилу Ишменеву.

Одна из выпускниц педагога Людмилы Ишменевой, которая утром 21 мая подверглась нападению со стороны десятиклассника в лицее №1 города Березники, в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» рассказала о пострадавшей.

По словам девушки Елены, учитель физики давно завоевала авторитет как среди коллег, так и среди учеников.

«Она в лицее работает очень давно, у нее ученики 100-бальники по физике. Действительно, очень сильный педагог. Она всегда требует на своих предметах, [у нее] списать не получится, всегда строгая. Но при этом благодаря такой требовательности, ее ученики защищают проекты, становятся призерами олимпиад, получают высокие баллы [по результатам ЕГЭ]. Нужно отметить, что требует только с тех, в ком она видит перспективу. С гуманитариев всегда спрашивала по базе. Она немногословная, но очень веселая, с ней и пошутить можно, но в пределах разумного», — рассказала Елена «ПС».

Нападение на Ишменеву повергло собеседницу «Политики Сегодня» в шок.

«Столько лет отработать во благо, а потом нож в шею получить!» — возмутилась выпускница лицея №1.

Ранее стало известно, что 17-летний Роман Долбеев напал на 74-летнюю учительницу физики из-за личной неприязни.

По данным источника «Политики Сегодня», педагог пока находится в городской больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести. В ближайшие часы Ишменеву должны подготовить к транспортировке в краевой центр.