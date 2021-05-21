В России может официально открыться завод Tesla

Заводы Tesla могут появиться в России, Казахстане и некоторых странах СНГ, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Заводы Tesla могут появиться в России, Казахстане и некоторых странах СНГ, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Иностранный предприниматель рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей. С таким заявлением Илон Маск выступил на российском форме "Новое знание" 21 мая. Бизнесмен принял в нем участие по приглашению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Илон Маск сделал несколько заявлений в онлайн-формате.