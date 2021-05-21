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10:55   21 Мая 2021
Политика

Илон Маск предложил усилить российско-американский диалог

Илон Маск предложил усилить российско-американский диалог

Основатель компании SpaceX Илон Маск принял участие в российском марафоне "Новое знание". В ходе мероприятия он поделился мнением об отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Американский предприниматель предложил усилить двусторонний диалог. По его мнению, между Россией и США должно быть больше коммуникации.

Просветительский марафон "Новое Знание" стартовал 20 мая. В программе запланировано свыше 100 лекций, интервью, дискуссий и открытых уроков. Среди выступающих — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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#сша #диалог #маск

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