Илон Маск рассказал, что на марафон "Новое знание" его пригласил Песков

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск примет участие в российском марафоне "Новое знание".

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск примет участие в российском марафоне "Новое знание".

Маска пригласил на мероприятие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и бизнесмен согласился выступить перед российской молодежью. Планируется, что Илон Маск примет участие в "открытом диалоге" марафона сразу после Пескова. Глава Tesla и SpaceX ответит на вопросы молодых россиян.

Марафон "Новое знание" начался 20 мая в Москве, параллельно он пройдет в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.