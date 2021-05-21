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10:51   21 Мая 2021
Политика

Илон Маск рассказал, что на марафон "Новое знание" его пригласил Песков

Илон Маск рассказал, что на марафон "Новое знание" его пригласил Песков

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск примет участие в российском марафоне "Новое знание".

Маска пригласил на мероприятие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и бизнесмен согласился выступить перед российской молодежью. Планируется, что Илон Маск примет участие в "открытом диалоге" марафона сразу после Пескова. Глава Tesla и SpaceX ответит на вопросы молодых россиян.

Марафон "Новое знание" начался 20 мая в Москве, параллельно он пройдет в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

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#россия #песков #маск

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