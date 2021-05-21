Родители напавшего на учительницу лицеиста в Березниках находятся в отпуске

Родители школьника, напавшего с ножом на преподавателя физики в Березниках, не смогли прийти в учебное заведение. Они улетели на отдых в Сочи.

Родители школьника, напавшего с ножом на преподавателя физики в Березниках, не смогли прийти в учебное заведение. Они улетели на отдых в Сочи.

Дедушка подростка, ударившего ножом в шею 74-летнюю учительницу физики, прибыл в лицей. Родители школьника в настоящее время находятся на отдыхе в Сочи, сообщает источник ФАН.

Об инциденте сообщил одноклассник нападавшего, после чего на место происшествия вызвали скорую помощь, а в кабинет направился охранник учебного заведения. Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести, ее готовят к операции.

Нападение произошло сегодня в лицее №1. Подросток с ножом был оперативно задержан, писал ФАН.