Маск ответил на вопрос о продлении службы МКС словами "надо двигаться дальше"

Международная космическая станция — важный проект, но задерживаться на околоземной орбите не стоит, нужно направить силы на освоение Луны и Марса, считает бизнесмен Илон Маск.

Международная космическая станция — важный проект, но задерживаться на околоземной орбите не стоит, нужно направить силы на освоение Луны и Марса, считает бизнесмен Илон Маск.

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX принял участие в российском марафоне "Новое знание", где ему ыбл задан вопрос о необходимости продления эксплуатации МКС.

"Я думаю, что у МКС есть важная функция, очень важно сотрудничество в космосе. Но нужно при этом не застревать на каких-то вопросах в сфере астронавтики. Мне кажется, нам нужно пойти за пределы этого вопроса", — ответил предприниматель.

По его мнению, следующим шагом должно стать создание базы на Луне и строительство города на Марсе.