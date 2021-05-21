Илон Маск рассказал Дмитрию Пескову, каким видит мир через 50 лет

Глава компании Tesla Илон Маск выступил на форуме "Новое знание" в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил рассказать, каким он видит будущее.

Глава компании Tesla Илон Маск выступил на форуме "Новое знание" в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил рассказать, каким он видит будущее.

Предприниматель сказал, что через 50 лет произойдут перемены в технологиях, будут возможны космические путешествия, и человечество шагнет вперед в исследованиях ДНК.

Кроме того, в рамках марафона в пятницу Маск ответит на вопросы российской молодежи. Он выступит перед аудиторией после Дмитрия Пескова, сообщили отечественные СМИ.

Форум "Новое знание" начался в Москве в четверг. Около 150 спикеров поделятся опытом по направлениям: спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии, история и культура.