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10:40   21 Мая 2021
Политика

Илон Маск рассказал Дмитрию Пескову, каким видит мир через 50 лет

Илон Маск рассказал Дмитрию Пескову, каким видит мир через 50 лет

Глава компании Tesla Илон Маск выступил на форуме "Новое знание" в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил рассказать, каким он видит будущее.

Предприниматель сказал, что через 50 лет произойдут перемены в технологиях, будут возможны космические путешествия, и человечество шагнет вперед в исследованиях ДНК.

Кроме того, в рамках марафона в пятницу Маск ответит на вопросы российской молодежи. Он выступит перед аудиторией после Дмитрия Пескова, сообщили отечественные СМИ.

Форум "Новое знание" начался в Москве в четверг. Около 150 спикеров поделятся опытом по направлениям: спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии, история и культура.

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#россия #песков #маск

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