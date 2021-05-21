Чешский политик назвал позором внесение Праги в список недружественных стран

Чешский политик Томаш Калаб считает, что внесение его страны в список недружественных государств России стало большим позором.

Чешский политик Томаш Калаб считает, что внесение его страны в список недружественных государств России стало большим позором.

Калаб опубликовал материал в чешской газете Halo noviny, в котором поделился мыслями о дипломатическом скандале между Прагой и Москвой и его последствиями. Политик назвал включение Чехии в список недружественных России стран огромным позором.

Томаш Калаб предупредил сограждан о последствиях ухудшения отношений с РФ. Он сказал, что без участия российской стороны достройку чешских АЭС по сути невозможно реализовать, и без собственных источников электроэнергии страна окажется в зависимости от поставок из-за рубежа. Автор призвал сограждан поддерживать только тех политических деятелей, которые смогут исправить ситуацию в отношениях с РФ к лучшему.