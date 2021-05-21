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10:39   21 Мая 2021
Политика

Дмитрий Песков осудил двойные стандарты в международных вопросах

Дмитрий Песков осудил двойные стандарты в международных вопросах

Россия не приемлет двойных стандартов в международных вопросах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Новое знание".

По словам пресс-секретаря российского лидера, использование принципов двойных стандартов относится к неприятной разновидности фейков. Российская сторона ощущает их "на своей шкуре", подчеркнул он.

Дмитрий Песков также сообщил, что интернет провоцирует беззаконие.

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