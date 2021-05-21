10:39 21 Мая 2021Политика
Дмитрий Песков осудил двойные стандарты в международных вопросах
Россия не приемлет двойных стандартов в международных вопросах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Новое знание".
Россия не приемлет двойных стандартов в международных вопросах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Новое знание".
По словам пресс-секретаря российского лидера, использование принципов двойных стандартов относится к неприятной разновидности фейков. Российская сторона ощущает их "на своей шкуре", подчеркнул он.
Дмитрий Песков также сообщил, что интернет провоцирует беззаконие.